СМИ: в ЕЦБ готовы и дальше работать с осужденным словацким главой Нацбанка

Политики Европейского центрального банка готовы продолжать работать со своим словацким коллегой Петером Кажимиром, несмотря на его осуждение за взяточничество на этой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на слова людей, знакомых с их мыслями.

Хотя чиновники считают обвинительный приговор неприятным и помнят о репутационном ущербе, который он может нанести ЕЦБ, они хотят увидеть результат его апелляции на решение словацкого суда, говорят источники.

Кажимир намерен обжаловать свое осуждение по делу, которое датируется его пребыванием на посту министра финансов, и, по словам его адвоката, не собирается уходить в отставку с должности председателя центрального банка Словакии.

И это несмотря на то, что срок полномочий 56-летнего руководителя заканчивается 1 июня. Он будет оставаться временно исполняющим обязанности, пока правительство не определится с преемником, хотя может быть уволен, если высшая судебная инстанция подтвердит его вину.

Ожидается, что Кажимир примет участие в заседании Совета управляющих на следующей неделе во Франкфурте-на-Майне. Однако он не будет иметь права голоса из-за ротационной системы ЕЦБ.

Ситуация сложилась в неудобное время для франкфуртского учреждения, которое сталкивается с трудными решениями относительно того, как управлять еврозоной из-за переформатирования глобальной торговли президентом Дональдом Трампом. Они готовы снова снизить процентные ставки 5 июня, но менее уверены после этого, поскольку инфляция, вероятно, замедлится в ближайшей перспективе, но рискует резко вырасти позже.

Судебный процесс над Кажимиром – не первый против одного из членов ЕЦБ. В июле прошлого года председатель центрального банка Мальты Эдвард Сциклуна обратился в ЕЦБ с просьбой об отставке, пока продолжается судебный процесс против него по обвинению в мошенничестве. С тех пор на заседаниях Совета управляющих присутствовал его заместитель.

Бывший председатель центрального банка Латвии Илмар Римшевич, тем временем, боролся с обвинениями во взяточничестве, находясь в должности до 2019 года. Судебный процесс над ним начался за несколько недель до окончания срока его полномочий, и он был приговорен к шести годам заключения в 2023 году – решение, которое он до сих пор оспаривает.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард сама была признана виновной в халатности парижским судом в 2016 году за решение многомиллионного спора во время ее пребывания на посту министра финансов Франции почти десять лет назад. Она не понесла никакого наказания.

Осуждение Кажимира добавляет аргументов в пользу того, что карьера в политике, а не в академических кругах, делает чиновников более уязвимыми к скандалам. Этот вопрос будет особенно тщательно изучаться в этом году, который может ознаменовать крупнейшую кадровую перестановку в ЕЦБ с 2019 года.

Австрия уже назначила бывшего министра труда и экономики Мартина Кохера преемником Роберта Хольцмана во главе центрального банка. Постоянные замены в других странах, включая Словению, Нидерланды и Португалию, еще не объявлены.