СМИ: "коалиция решительных" готовится, что США полностью прекратят поддержку Украины

Британские и французские чиновники, которые разрабатывают планы по "миротворческим силам" в Украине, обсудили необходимость "реалистично оценить" то, что президент США Дональд Трамп покидает страну.

Об этом стало известно газете The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Чиновники согласились сместить акцент с развертывания европейских войск для поддержки любого прекращения огня на обеспечение долгосрочной обороны Киева от российского вторжения без американской поддержки.

Сейчас существует неподдельное беспокойство, что президент США выполнит свою угрозу отказаться от роли посредника после того, как ему не удастся посадить Владимира Путина за стол переговоров.

"Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на борту", – сказал западный чиновник в интервью газете Telegraph, описывая мрачное настроение на встрече в Гааге.

Европейский дипломат добавил: "Речь шла в основном о том, как сохранить необходимую поддержку Украине, когда мы предполагаем, что США будут продолжать предоставлять лишь некоторые специфические ресурсы, такие как разведданные".

"Мы также согласились с необходимостью усиления экономического давления на Россию", – сказал он.

Встреча в столице Нидерландов, на которой присутствовали "политические директора" министерств иностранных дел, ознаменовала резкую смену ролей в "коалиции решительных", созданной Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном для поддержки возможного прекращения огня, которого добиваются американцы.

Стармер и Макрон продвигают предложение "коалиции решительных", согласно которому европейские союзники используют своих солдат для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

Более 30 стран выразили свою поддержку, хотя лишь некоторые из них публично предложили ввести войска в Украину.

Центральным вопросом было то, готов ли Вашингтон предоставить то, что британские деятели назвали "гарантией безопасности" или "подкреплением" для этих сил.

Группа до сих пор публично не признала, что ее намерения изменились, а шансы на мир уменьшаются тем больше, чем дольше Путин противостоит международному давлению с целью заключения перемирия.

Европейские страны также согласились пригласить Владимира Зеленского, президента Украины, на саммит НАТО в Гааге в следующем месяце.

Его присутствие на саммите ранее было под вопросом после того, как Трамп выступил против вступления Украины в западный военный альянс.

Генерал Кит Келлог, спецпосланник Трампа по Украине, заявил в пятницу: "Мы сказали, что для нас вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. И мы не единственная страна, которая так говорит. Вы знаете, я могу назвать вам четыре страны в НАТО, а для того, чтобы позволить вам вступить в НАТО, нужно 32 из 32".

Вполне вероятно, что коалиция продолжит публично поддерживать мирные усилия Трампа по просьбе украинских чиновников, которые опасаются, что если этого не делать, то американский лидер прекратит поставки оружия и обмен разведданными.

Хотя Вашингтон не подписывал новых разрешений о поставках нового оружия с момента вступления Трампа в должность, он продолжает поставлять технику, согласованную во времена пребывания в должности Джо Байдена.

США также дали разрешение на продажу Украине комплектующих отечественного производства, например, запчастей для истребителей F-16, а также разрешили европейским странам поставлять оборудование американского производства.

Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где покажет "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны.

В то же время в Киеве отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.