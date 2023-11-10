Молдовський бізнесмен зізнався, що влаштував акцію із зірками Давида на будинках в Парижі

Молдовський бізнесмен Анатолій Призенко зізнався у своїй причетності до акції з нанесенням зірок Давида на будівлі в Парижі і передмісті.

Про це він сказав в ефірі BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

48-річний бізнесмен стверджує, що його метою було показати підтримку євреям Франції та Європи після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

"Ця акція була організована на підтримку євреїв, що живуть у Франції та за кордоном, які не мають ніякого стосунку до того, що наразі відбувається", – сказав він.

За словами чоловіка, він "шокований" тим, що "політики і засоби масової інформації у Франції інтерпретували це як антисемітський акт".

"Я не думав, що зможу налякати французів цими простими символами", – зазначив Призенко.

Він стверджує, що акція проводилася спільно з європейською єврейською спільнотою "Щит Давида", однак телеканал дотепер не зміг підтвердити існування такої організації.

Призенко додав, що оплатив відповідну роботу двом молдовським мігрантам за запитом неназваного замовника.

За його словами, осіб, які наносили зображення зірок Давида, було лише двоє, а заплачена їм сума "була не дуже великою".

Нагадаємо, 3 листопада у Парижі спіймали молдовську пару, чоловіка і жінку близько 30 років, які посеред ночі наносили зображення зірки Давида на фасадах будівель.

Раніше стало відомо, що французькі слідчі розглядають можливість того, що за десятками малюнків зірки Давида на будинках у Парижі стоїть Росія.

Після 7 жовтня, з моменту нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, у Франції зафіксували 887 подій та інцидентів антисемітського характеру, у зв'язку з якими затримали понад 400 людей.