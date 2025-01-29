Норвезький терорист Брейвік укотре не зміг оскаржити умови утримання

Апеляційний суд Боргартінга – один із шести апеляційних судів Норвегії – відхилив позов засудженого терориста Андерса Брейвіка, де той скаржився на порушення його прав через умови утримання.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на NRK.

У своєму рішенні в середу, 29 січня, апеляційний суд Норвегії вирішив відхилити скаргу Брейвіка на умови утримання.

Апеляція була подана після того, як позов терориста відхилив суд першої інстанції в Осло в грудні 2024 року.

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Нагадаємо, Брейвік у липні 2011 року підірвав бомбу біля урядових установ в Осло, вбивши вісьмох людей, а потім застрелив ще 69 людей, переважно підлітків, у літньому таборі на острові Утойя.

У 2012 році його засудили до 21 року ув'язнення, термін якого може бути продовжений доти, доки він вважатиметься загрозою.

З моменту винесення вироку Андерс Брейвік перебував у в'язниці Телемарка, а з 2022 року – Рінгеріке в коридорі, відокремленому від інших в'язнів ґратами, де для нього облаштували комплекс зі спортзалом, спальнею, робочим кабінетом і місцем для спілкування з відвідувачами, перегляду телебачення та гри у відеоігри.

Відтоді як Брейвік вперше поскаржився на умови утримання у в'язниці, в його камері замінили домашніх тварин: замість хвилястих папуг помістили морських свинок, а на стінах з'явилися картини природи.

Паралельно терорист уже двічі подавав клопотання про умовно-дострокове звільнення – у 2022 і 2024 роках – і двічі програвав суди.