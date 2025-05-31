В Італії ексзаступника мера засудили до в’язниці за показове знесення ромського поселення

Ексзаступника мера міста Феррара на півночі Італії засудили до 7 місяців в’язниці за демонстративне знесення екскаватором нелегального ромського поселення, що сталось у 2019 році.

Про це повідомляє ANSA та місцеве видання Ferrara Today, пише "Європейська правда".

Колишньому заступнику мера Феррари Ніколі Лоді присудили у місцевому суді 7 місяців ув’язнення за "узурпацію адміністративних функцій" та "несанкціоноване поводження з відходами" у зв’язку зі знесенням ромського табору в межах громади у жовтні 2019 року. Оскільки Лоді самостійно сів за кермо, випадок прозвали "шоу з екскаватором".

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Водночас власника фірми, який надав екскаватор, виправдали.

Адвокати Лоді заявили, що будуть подавати апеляцію, зокрема вказуючи на те, що опозиція подала скарги на одні дії заступника мера, тоді як вирок стосується інших деталей.

"Вони засудили мене, але реальним скандалом тут було існування цього табору", – прокоментував Нікола Лоді, заявивши, що повторив би те саме "хоч завтра вранці".

Він додав, що вважає вирок "політичною атакою, замаскованою за екологічними й бюрократичними питаннями".

Мер міста Алан Фаббрі висловив подив вироком та заявив, що знищений табір-поселення "роками був справжньою чорною дірою", а його мешканці неконтрольовано викидали в окрузі своє сміття і зливали помиї.

"Родини і діти проживали там у ненормальних санітарно-гігієнічних умовах… Я продовжую пишатися тією операцією, здійсненою за участі Ніколи Лоді і радниці Крістіни Колетті", – заявив він, додавши, що після знесення поселення людей переселили у муніципальне тимчасове житло і діти з тих родин отримали кращі можливості.

У політсилі Лоді, "Лізі", теж висловилися на його захист і заявили, що той діяв "в інтересах відновлення законності, безпеки й гідності".

Нагадаємо, цього тижня Італія змогла відправити в Албанію ще одну групу мігрантів для тимчасового розміщення.

Тим часом у Португалії розслідують антиромські висловлювання лідера ультраправих.