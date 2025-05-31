В Италии экс-заместителю мэра приcудили тюрьму за показательный снос ромского поселения

Бывшего заместителя мэра города Феррара на севере Италии приговорили к 7 месяцам тюрьмы за демонстративный снос экскаватором нелегального ромского поселения, который произошел в 2019 году.

Об этом сообщает ANSA и местное издание Ferrara Today, пишет "Европейская правда".

Бывшему заместителю мэра Феррары Николе Лоди присудили в местном суде 7 месяцев тюремного заключения за "узурпацию административных функций" и "несанкционированное обращение с отходами" в связи со сносом ромского лагеря в октябре 2019 года. Поскольку Лоди самостоятельно сел за руль, случай прозвали "шоу с экскаватором".

ANSA

В то же время владельца фирмы, предоставившего экскаватор, оправдали.

Адвокаты Лоди заявили, что будут подавать апелляцию, в частности указывая на то, что оппозиция подала жалобы на одни действия заместителя мэра, а приговор касается других деталей.

"Они осудили меня, но реальным скандалом было существование этого лагеря", – прокомментировал Никола Лоди, заявив, что повторил бы то же самое "хоть завтра утром".

Он добавил, что считает приговор "политической атакой, замаскированной под экологические и бюрократические вопросы".

Мэр города Алан Фаббри выразил удивление приговором и заявил, что уничтоженный лагерь-поселение "годами был настоящей черной дырой", а его жители бесконтрольно выбрасывали в округе свой мусор и сливали помои.

"Семьи и дети проживали там в ненормальных санитарно-гигиенических условиях... Я продолжаю гордиться той операцией, осуществленной при участии Николы Лоди и советницы Кристины Колетти", – заявил он, добавив, что после сноса поселения людей переселили в муниципальное временное жилье, а дети из тех семей получили лучшие возможности.

В политсиле Лоди, "Лиге", тоже высказались в его защиту и заявили, что тот действовал "в интересах восстановления законности, безопасности и достоинства".

Напомним, на этой неделе Италия смогла отправить в Албанию еще одну группу мигрантов для временного размещения.

Между тем в Португалии расследуют антиромские высказывания лидера ультраправых.