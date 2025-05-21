У Португалії розслідують антиромські висловлювання лідера ультраправих
Португальська прокуратура розпочала розслідування висловлювань лідера ультраправих Андре Вентури на адресу ромської громади через три дні після виборів, на яких його партія "Чега" посіла друге місце на виборах в парламент.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Прокуратура заявила в середу, що розпочала розслідування після отримання скарги на Вентуру. Вона не надала жодних подробиць.
Некомерційна група Letras Nomadas, яка сприяє працевлаштуванню та освіті ромської громади, заявила, що вона була однією з 10 асоціацій, які подали скаргу, оскільки вони вважають передвиборчі онлайн-відео, опубліковані Вентурою, розпалюванням ненависті.
Роми є найбільшою етнічною меншиною в Європі і мають довгу історію соціального виключення та дискримінації.
В одному з відео Вентура критикує муніципалітети, які, за його словами, будують соціальне житло спеціально для ромів, запитуючи: "Але чому ми будуємо будинки для циган? Ми будуємо для нормальних людей?"
"Це відео було найбільш образливим для нас, хоча інші також були досить серйозними", – сказав Бруно Гонкальвес, віцепрезидент Letras Nomadas.
"Вентура навіть сказав у відео, що, ймовірно, отримає скарги через цю заяву. Він знав, що переходить межу", – додав він.
Вентура – випускник юридичного факультету, який колись навчався на священника, але зробив собі ім'я як спортивний коментатор на телебаченні. Він став відомим у 2018 році завдяки своїм підбурювальним висловлюванням проти ромів.
У 2019 році він заснував партію "Чега", яка виступає за посилення покарань для злочинців, закликає припинити імміграційну політику Португалії "відкритих дверей" і звинувачує основні політичні партії в укоріненні корупції.
На дострокових парламентських виборах у Португалії керівний Демократичний альянс (AD) переміг, однак не здобув більшості, необхідної для самостійного формування уряду.
Детальніше про вибори у Португалії читайте у статті Уряд меншості або союз з ультраправими: яку сенсацію принесли вибори у Португалії