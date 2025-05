Зеленский обнародовал детали своего визита в Чехию

Президент Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Чехию с официальным визитом, чтобы встретиться с президентом и премьером этой страны, а также с главами Палаты депутатов и Сената, лидерами парламентских фракций, а также с руководителями оборонных компаний, студентами и украинской общиной.

Об этом Зеленский написал в Х, пиге "Европейская правда".

В публикации Зеленский поблагодарил Чехию за принципиальную поддержку и укрепление сотрудничества.

"Чешская артиллерийская инициатива оказалась эффективной, и мы продолжим эту работу. Другим направлением сотрудничества является развитие нашей военной авиации, расширение программ подготовки пилотов и поддержка нашего парка самолетов F-16. Вместе с Чехией и другими членами авиационной коалиции мы готовим хорошие новости для Украины", – сообщил президент.

