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Зеленский обнародовал детали своего визита в Чехию

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Новости — Воскресенье, 4 мая 2025, 13:56 — Кристина Бондарева

Президент Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Чехию с официальным визитом, чтобы встретиться с президентом и премьером этой страны, а также с главами Палаты депутатов и Сената, лидерами парламентских фракций, а также с руководителями оборонных компаний, студентами и украинской общиной.

Об этом Зеленский написал в Х, пиге "Европейская правда".

В публикации Зеленский поблагодарил Чехию за принципиальную поддержку и укрепление сотрудничества.

"Чешская артиллерийская инициатива оказалась эффективной, и мы продолжим эту работу. Другим направлением сотрудничества является развитие нашей военной авиации, расширение программ подготовки пилотов и поддержка нашего парка самолетов F-16. Вместе с Чехией и другими членами авиационной коалиции мы готовим хорошие новости для Украины", – сообщил президент.

В планах визита также – обсудить дипломатические усилия и совместное давление на Россию с целью достижения длительного прекращения огня и окончания войны.

Елена Зеленская, со своей стороны, примет участие в открытии конференции "Инициатива по охране здоровья для Украины" – платформы для укрепления международного медицинского партнерства и спасения жизней украинцев.

О прибытии Зеленского в Чехию стало известно в воскресенье в обед. Визит глав государств не анонсировался.

Украинский президент находился в Праге в июле 2023 года, тогда его визит тоже не был анонсирован заранее.

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Зеленский Чехия
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