Лидера главной оппозиционной партии Турции ударили в лицо в Стамбуле

Лидер главной оппозиционной партии Турции Озгюр Озель подвергся нападению в Стамбуле, когда покидал мемориальную церемонию в воскресенье.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Озель, который возглавляет Республиканскую народную партию (CHP), выходил из Культурного центра Ататюрка в центре города, когда к нему подошел седой мужчина и ударил его по лицу открытой ладонью.

Ozgur Ozel, leader of Turkey’s main opposition party, the CHP, was physically attacked in Istanbul on Sunday.



The assailant has been arrested. pic.twitter.com/BnNO3hg8Gp