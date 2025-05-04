Лидера главной оппозиционной партии Турции ударили в лицо в Стамбуле

Лидер главной оппозиционной партии Турции Озгюр Озель подвергся нападению в Стамбуле, когда покидал мемориальную церемонию в воскресенье.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Озель, который возглавляет Республиканскую народную партию (CHP), выходил из Культурного центра Ататюрка в центре города, когда к нему подошел седой мужчина и ударил его по лицу открытой ладонью.

Ozgur Ozel, leader of Turkey’s main opposition party, the CHP, was physically attacked in Istanbul on Sunday.



The assailant has been arrested. pic.twitter.com/BnNO3hg8Gp – Rudaw English (@RudawEnglish) May 4, 2025

Подозреваемый был задержан, сообщила прокуратура Стамбула. Сам Озель не пострадал.

Этот инцидент возобновил опасения по поводу безопасности политиков в Турции. В 2019 году предшественник Озеля на посту лидера CHP Кемаль Кылычдароглу подвергся нападению во время похорон солдата в провинции Анкара.

В Турции в последнее время усилились репрессии против оппозиции на фоне заключения оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Ранее в Турции четыре телеканала показали за освещение протестов в связи с арестом Имамоглу, а журналиста BBC выдворили из страны.

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