В Швеции завершается круглосуточная популярная трансляция миграции лосей

В Швеции после 20 дней круглосуточной трансляции подходит к концу седьмой сезон шведского хита медленного телевидения – шоу "Большая миграция лосей".

Об этом сообщает агентство АР, пишет "Европейская правда".

Это шоу началось в 2019 году и привлекло почти миллион зрителей. В 2024 году количество зрителей на SVT Play, стриминговой платформе национального телеканала SVT, достигло 9 миллионов.

К полудню воскресенья камеры прямой трансляции зафиксировали 70 лосей, которые переплывали реку Ангерман во время ежегодной весенней миграции на летние пастбища.

Прямая трансляция закончится в 22:00 по местному времени в воскресенье. Она началась 15 апреля, на неделю раньше, чем планировалось, из-за теплой погоды и раннего начала миграции лосей.

Йоган Эрхаг, руководитель проекта SVT "Большая миграция лосей", сказал, что в этом году съемочная группа отсняла 478 часов материала, "чем мы очень довольны".

Данные о размере аудитории этого года пока не доступны.

"Большая миграция лосей" является частью тенденции, начавшейся в 2009 году, когда норвежский государственный телеканал NRK показал семичасовое путешествие поездом по южной части страны, транслируя его по минутам.

Стиль медленного телевидения распространился, и такие программы появились в Великобритании, Китае и других странах.

В Финляндии телерадиокомпания Yle, например, транслировала пейзажи озера Куккиаярви.