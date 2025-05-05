В Испании в результате кражи кабеля тысячи пассажиров столкнулись с задержками поездов

Тысячи железнодорожных пассажиров в Испании столкнулись с задержками после того, как в четырех местах похитили кабель, используемый в системе сигнализации на высокоскоростной линии между Мадридом и Севильей.

Об этом сообщили в понедельник, 5 мая, испанские железнодорожные службы, передает агентство AP, пишет "Европейская правда".

Как сообщили испанские железнодорожные службы, кража, произошедшая поздно вечером в воскресенье, 4 мая, затронула десятки поездов, курсировавших между Мадридом и Андалусией.

Инфраструктурная компания Испании ADIF сообщила, что ожидает возобновления движения скоростных поездов между Мадридом и городами на юге (Севилья, Малага, Гранада) около 09:30 утра.

В результате инцидента толпы путешественников скопились на вокзале Аточа в Мадриде

ADIF уточнила, что кража кабеля произошла в четырех точках высокоскоростной линии в провинции Толедо в центральной Испании.

Обратим внимание, инцидент произошел через несколько дней после того, как Испанию потряс масштабный блэкаут.

Национальный суд Испании засекретил расследование масштабного отключения электроэнергии.

Подробно о беспрецедентном отключении электроэнергии и о том, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".