У посольстві України в Словаччині відреагували на антиукраїнські заяви Фіцо

Посольство України в Словаччині відреагувало на нещодавню критику прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо українського президента Володимира Зеленського.

Відповідну заяву дипустанова поширила у Facebook, пише "Європейська правда".

Посольство порекомендувало Фіцо замість чергових звинувачень Зеленського – цього разу у спробі залякування керівників держав та урядів, які мають намір 9 травня відвідати Москву – "уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви українського лідера".

Як слушно зауважили у дипустанові, ці заяви стосувалися лише того, що українська сторона "не виключає 9 травня провокацій з боку РФ і перекладання провини за порушення безпеки на Україну та не може, у зв’язку з цим, гарантувати їхню безпеку".

В установі нагадали, що Україна ще 11 березня безумовно погодилася на повне припинення вогню, у той час, як Росія постійно відкидає таку опцію та висуває нові вимоги, маніпулює, ескалює терор, а зараз пропонує на три дні "коротке перемир’я, яке не є серйозним шляхом до миру".

"Для того, щоб відновити мир, потрібні заходи зміцнення безпеки і тривале, стійке перемир’я та тиша, а не просто якісь пропагандистські заклики чи акції", – наголосили там.

У дипустанові акцентували, що визнаючи, що вторгнення в Україну є порушенням Росією міжнародного права, Фіцо варто було б визнати: єдиний, хто хоче продовження цієї війни у намаганнях знищити Україну – це очільник Кремля Владімір Путін.

"Сліпе ігнорування цього простого факту з боку словацького керівництва не лише негативно впливає на наші двосторонні відносини, а й заохочує російський режим до продовження агресії", – додали у заяві.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у квітні закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

3 травня президент Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву 9 травня, оскільки російська сторона може вчиняти щодо гостей будь-які дії, а українська не може нести відповідальність за те, що відбувається у РФ.

А Фіцо розкритикував його за це. Прем’єр Словаччини заявив, що своїми коментарями президент Зеленський погрожує главам держав та прем'єр-міністрам країн, де проживають мільйони людей, і що "так не робиться".