В посольстве Украины в Словакии отреагировали на антиукраинские заявления Фицо

Посольство Украины в Словакии отреагировало на недавнюю критику премьер-министра страны Роберта Фицо в адрес украинского президента Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление дипведомство распространило в Facebook, пишет "Европейская правда".

Посольство порекомендовало Фицо вместо очередных обвинений Зеленского – на этот раз в попытке запугать руководителей государств и правительств, которые намерены 9 мая посетить Москву – "внимательнее изучать, пересматривать и анализировать заявления украинского лидера".

Как справедливо отметили в дипведомстве, эти заявления касались лишь того, что украинская сторона "не исключает 9 мая провокаций со стороны РФ и перекладывания вины за нарушение безопасности на Украину и не может, в связи с этим, гарантировать их безопасность".

В ведомстве напомнили, что Украина еще 11 марта безоговорочно согласилась на полное прекращение огня, в то время как Россия постоянно отвергает такой вариант и выдвигает новые требования, манипулирует, эскалирует террор, а сейчас предлагает на три дня "короткое перемирие, которое не является серьезным путем к миру".

"Для того, чтобы восстановить мир, нужны меры по укреплению безопасности и длительное, устойчивое перемирие и тишина, а не просто какие-то пропагандистские призывы или акции", – подчеркнули там.

В дипведомстве акцентировали, что признавая, что вторжение в Украину является нарушением Россией международного права, Фицо стоило бы признать: единственный, кто хочет продолжения этой войны в попытках уничтожить Украину – это глава Кремля Владимир Путин.

"Слепое игнорирование этого простого факта со стороны словацкого руководства не только негативно влияет на наши двусторонние отношения, но и поощряет российский режим к продолжению агрессии", – добавили в заявлении.

Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас в апреле призвала европейских лидеров не участвовать в военных торжествах в Москве 9 мая, а вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.

3 мая президент Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву 9 мая, поскольку российская сторона может совершать в отношении гостей любые действия, а украинская не может нести ответственность за то, что происходит в РФ.

А Фицо раскритиковал его за это. Премьер Словакии заявил, что своими комментариями президент Зеленский угрожает главам государств и премьер-министрам стран, где проживают миллионы людей, и что "так не делается".