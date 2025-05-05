Зеленський розпочав переговори із прем'єром Чехії у Празі

У понеділок, 5 травня, президент Володимир Зеленський розпочав переговори з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою у Празі.

Про це повідомляє Укрінформ, пише "Європейська правда".

Як зазначається, 5 травня Україна та Чехія обговорять всі аспекти двосторонньої співпраці між країнами, зокрема й чеську ініціативу із постачання Україні боєприпасів.

Пізніше цього дня Зеленський також зустрінеться з керівництвом оборонних підприємств Чехії.

Відомо, що раніше цього дня Зеленський зустрівся зі спікером Палати депутатів Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою, також у нього передбачена зустріч зі спікером Сенату Мілошем Вистрчилом. Також у програмі українського лідера – зустріч з представниками опозиційного руху ANO.

Очікується, що перша леді України Олена Зеленська виступить на міжнародній конференції "Глобальна ініціатива охорони здоров’я для України" щодо допомоги українській системі охорони здоров’я.

Нагадаємо, 4 травня Зеленський зустрівся із президентом Чехії Петром Павелом у Празі. Того дня стало відомо, що у рамках "чеської снарядної ініціативи" цьогоріч Україна може отримати 1,8 млн одиниць артилерійських боєприпасів.

Після зустрічі з Павелом Зеленський повідомив, що Україна та Чехія працюють над створенням українсько-чеської школи F-16.