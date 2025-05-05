Зеленский начал переговоры с премьером Чехии в Праге

В понедельник, 5 мая, президент Владимир Зеленский начал переговоры с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Праге.

Об этом сообщает Укринформ, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 5 мая Украина и Чехия обсудят все аспекты двустороннего сотрудничества между странами, в том числе чешскую инициативу по поставкам боеприпасов в Украину.

Позже в этот день Зеленский также встретится с руководством оборонных предприятий Чехии.

Известно, что ранее в этот день Зеленский встретился со спикером Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой, также у него запланирована встреча со спикером Сената Милошем Выстрчилом. Также в программе украинского лидера – встреча с представителями оппозиционного движения ANO.

Ожидается, что первая леди Украины Елена Зеленская выступит на международной конференции "Глобальная инициатива здравоохранения для Украины" по помощи украинской системе здравоохранения.

Напомним, 4 мая Зеленский встретился с президентом Чехии Петром Павелом в Праге. В тот день стало известно, что в рамках "чешской снарядной инициативы" в этом году Украина может получить 1,8 млн единиц артиллерийских боеприпасов.

После встречи с Павелом Зеленский сообщил, что Украина и Чехия работают над созданием украинско-чешской школы F-16.