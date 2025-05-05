В Кремле назвали необходимой встречу Трампа и Путина

Кремль считает необходимой встречу лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС

Песков, однако, подчеркнул, что встреча Трампа и Путина должна быть соответствующим образом подготовлена.

"Такая встреча явно на слуху. Во многом, мы считаем, она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются. Пока конкретики по этому поводу нет", – сказал он в ответ на вопрос, может ли Путин встретиться с Трампом в Саудовской Аравии в мае.

Американский лидер ранее заявил, что подумает о возможной встрече с Путиным в Саудовской Аравии во время визита в королевство в середине мая. Песков же пояснил, что у Путина в графике нет поездок на Ближний Восток.

Накануне президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться невозможным из-за большой ненависти между сторонами.

В Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль.