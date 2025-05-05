Число запросов на убежище в Европе от сирийцев упало до минимума за более чем 10 лет

Количество заявок на получение убежища в Европе от граждан Сирии по состоянию на февраль оказалось минимальным за более чем 10 лет.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В феврале страны ЕС, Швейцария и Норвегия в сумме зарегистрировали около 5000 заявок от сирийцев. Это на 34% меньше, чем в январе 2025 года, и минимум за более чем 10 лет.

Такую тенденцию связывают с падением режима Башара аль-Асада в декабре 2024 года, что вернуло многим сирийцам надежду наладить нормальную жизнь в родной стране.

Еврокомиссар по миграции Магнус Брюннер отметил, что эта статистика демонстрирует, насколько стабильность в других регионах важна для Европы.

Ранее сообщалось, что Франция в феврале 2025 года впервые за много лет оказалась на первом месте среди стран ЕС по количеству поданных там заявлений на получение убежища.

Между тем Греция отказывается принимать беженцев, возвращающихся из Германии.