Макрон прийме нового сирійського лідера під час його першого візиту до Європи

Президент Франції Емманюель Макрон прийме Ахмеда аш-Шараа – лідера угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке повалило режим Башара Асада у Сирії – під час першого його візиту до Європи.

Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу, цитує Politico, передає "Європейська правда".

Як зазначається, перший візит сирійського лідера до Європи відбудеться у середу, 7 травня.

Очікується, що під час візиту Макрон "підтвердить підтримку Францією побудови нової Сирії – вільної, стабільної, суверенної та поважної до всіх спільнот сирійського суспільства".

"Ця зустріч є частиною історичної відданості Франції сирійському народу, який прагне миру та демократії", – додали в Єлисейському палаці.

Макрон став першим європейським лідером, який поспілкувався з аш-Шараа в лютому, під час телефонної розмови він і запросив його до Франції.

Зміна політики Брюсселя стосовно Сирії почалась після того, як у грудні 2024 року там було повалено режим Башара Асада.

У січні ЄС погодився зняти санкції з кількох ключових секторів сирійської економіки.

А учасники девʼятої конференції з питань Сирії, яка відбулась 17 березня в Брюсселі, пообіцяли виділити загалом 5,8 млрд євро на підтримку країни.