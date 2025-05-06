Макрон примет нового сирийского лидера во время его первого визита в Европу

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет Ахмеда аш-Шараа – лидера группировки "Хаят Тахрир аш-Шам", которая свергла режим Башара Асада в Сирии, – во время первого его визита в Европу.

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца, цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Как отмечается, первый визит сирийского лидера в Европу состоится в среду, 7 мая.

Ожидается, что во время визита Макрон "подтвердит поддержку Францией построения новой Сирии – свободной, стабильной, суверенной и уважительной ко всем сообществам сирийского общества".

"Эта встреча является частью исторической преданности Франции сирийскому народу, который стремится к миру и демократии", – добавили в Елисейском дворце.

Макрон стал первым европейским лидером, который пообщался с аш-Шараа в феврале, во время телефонного разговора он и пригласил его во Францию.

Изменение политики Брюсселя в отношении Сирии началось после того, как в декабре 2024 года там был свергнут режим Башара Асада.

В январе ЕС согласился снять санкции с нескольких ключевых секторов сирийской экономики.

А участники девятой конференции по Сирии, которая состоялась 17 марта в Брюсселе, пообещали выделить в общей сложности 5,8 млрд евро на поддержку страны.