Прем’єр Канади прямує на першу зустріч з Трампом

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні у вівторок має вперше зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Карні 6 травня прибуде на першу зустріч із президентом США після перемоги Ліберальної партії на канадських парламентських виборах.

Канада і США десятиліттями були близькими партнерами і союзниками, але Трамп за перші місяці президентства підважив ці відносини, знецінюючи державність Канади та називаючи її "51-м штатом", а також оголосивши 25% тарифи на канадські товари (які, втім, зараз на паузі для частини товарів). Канада відповіла своїми тарифами.

Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив про жорсткий підхід до майбутніх переговорів з Дональдом Трампом.

Водночас Трамп, анонсуючи його візит, спрогнозував, що у них будуть "чудові стосунки".

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