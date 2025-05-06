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Премьер Канады направляется на первую встречу с Трампом

Новости — Вторник, 6 мая 2025, 15:09 — Мария Емец

Премьер-министр Канады Марк Карни во вторник должен впервые встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Карни 6 мая прибудет на первую встречу с президентом США после победы Либеральной партии на канадских парламентских выборах.

Канада и США десятилетиями были близкими партнерами и союзниками, но Трамп за первые месяцы президентства подорвал эти отношения, обесценивая государственность Канады и называя ее "51-м штатом", а также объявив 25% тарифы на канадские товары (которые, впрочем, сейчас на паузе для части товаров). Канада ответила своими тарифами.

Карни после победы своей Либеральной партии на выборах заявил о жестком подходе к будущим переговорам с Дональдом Трампом.

В то же время Трамп, анонсируя его визит, спрогнозировал, что у них будут "прекрасные отношения".

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