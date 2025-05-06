ЄС і Британія планують проводити щорічні саміти

Європейський Союз і Велика Британія на саміті 19 травня планують домовитись про проведення щорічних зустрічей на високому рівні, аби зміцнити двосторонні відносини.

Про це йдеться в проєкті спільної заяви саміту, з якою ознайомилось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з проєктом заяви саміту Британії та ЄС, який цитує Reuters, сторони наголошують на важливості трансатлантичної співпраці та стабільної основи для неї.

"Ми домовилися проводити щорічні саміти Британії та ЄС для підбиття підсумків двосторонніх відносин", – йдеться в тексті.

Там також викладено позицію Лондона і Брюсселя щодо глобальних пріоритетів – включно з продовженням підтримки України та готовністю й далі чинити тиск на Росію.

ЄС і Британія також планують заявити, що визнають як спільний виклик нелегальну міграцію та необхідність вирішувати цю проблему разом із третіми країнами.

З моменту вступу на посаду в липні 2024 року британський прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв "перезавантажити" відносини з ЄС, які часто були холодними за попереднього консервативного уряду Великої Британії.

Очікується, що саміт 19 травня конкретизує деталі цього перезавантаження, яке досі характеризувалося теплими словами з обох сторін, але малою кількістю політичних деталей.