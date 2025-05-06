ЕС и Британия планируют проводить ежегодные саммиты

Европейский Союз и Великобритания на саммите 19 мая планируют договориться о проведении ежегодных встреч на высоком уровне, чтобы укрепить двусторонние отношения.

Об этом говорится в проекте совместного заявления саммита, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Согласно проекту заявления саммита Великобритании и ЕС, который цитирует Reuters, стороны подчеркивают важность трансатлантического сотрудничества и стабильной основы для него.

"Мы договорились проводить ежегодные саммиты Британии и ЕС для подведения итогов двусторонних отношений", – говорится в тексте.

Там также изложена позиция Лондона и Брюсселя по глобальным приоритетам – включая продолжение поддержки Украины и готовность и дальше оказывать давление на Россию.

ЕС и Британия также планируют заявить, что признают как общий вызов нелегальную миграцию и необходимость решать эту проблему вместе с третьими странами.

С момента вступления в должность в июле 2024 года британский премьер-министр Кир Стармер пообещал "перезагрузить" отношения с ЕС, которые часто были холодными при предыдущем консервативном правительстве Великобритании.

Ожидается, что саммит 19 мая конкретизирует детали этой перезагрузки, которая до сих пор характеризовалась теплыми словами с обеих сторон, но малым количеством политических деталей.