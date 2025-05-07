Сибига о ночном ударе по Киеву: "Путин сознательно насмехается над мирными усилиями США"

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал российский удар по украинской столице в ночь на 7 мая и заявил, что глава Кремля Владимир Путин "сознательно насмехается над мирными усилиями США".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telegram МИД.

В ночь на 7 мая Россия атаковала Киев, в результате чего два человека погибли, восемь получили ранения.

"Путин отвечает такими жестокими ударами на безусловное предложение Украины о прекращении огня на 30 дней или дольше. Он сознательно насмехается над мирными усилиями США", – заявил на это Сибига.

Он отметил необходимость усилить давление на Москву.

"Это также еще одно напоминание, почему празднование 80-й годовщины победы над нацизмом вместе с путинской Россией является неприемлемым. Это не "освободители", а военные преступники", – добавил он.

Ранее Путин объявил об очередном "перемирии" в российско-украинской войне – в дни празднования в России Дня победы. Оно должно стартовать с полуночи 8 мая и будет действовать до полуночи 11 мая.

Специальный представитель президента США Кит Келлог отверг объявленное хозяином Кремля предложение "трехдневного перемирия", заявив, что Штаты заинтересованы в долгосрочном прекращении огня.

В британской разведке считают, что анонсированное главой Кремля трехдневное "перемирие" под празднование 9 мая имеет целью показать якобы открытость России к каким-то договоренностям и ограничить Украину в дальнобойных ударах, в то же время не ухудшая свои позиции на фронте.

Президент США Дональд Трамп считает, что это предложение Путина – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.