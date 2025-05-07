ЗМІ: США та Британія мають значний прогрес у переговорах щодо торговельної угоди

США та Велика Британія зробили значний прогрес у переговорах щодо укладення торговельної угоди.

Про це пише агентство Reuters, яке поспілкувалося із поінформованими співрозмовниками, передає "Європейська правда".

За словами британського посадовця, представники обох країн мали "гарні обговорення" у форматі онлайн на вихідних, а також під час особистих зустрічей цього тижня з широкого кола питань, але наразі ще зарано говорити про точні строки завершення переговорів.

"Ми бачимо зону досягнення компромісу. Цього тижня дискусії були продуктивними", – сказав він.

Інший співрозмовник назвав ситуацію "обнадійливою, але ще мінливою".

Речник уряду Великої Британії підтвердив, що переговори щодо економічної угоди з США тривають, але відмовився називати конкретні строки.

"Ми продовжимо дотримуватися виваженого та послідовного підходу до переговорів і прагнемо досягти домовленостей, які допоможуть зменшити тиск на британський бізнес та споживачів", – сказав він.

З американського боку переговори ведуть представники Офісу торгового представника США та Міністерства торгівлі. Очікується, що результатом переговорів стане зниження тарифних квот на сталь та автомобілі. Обговорення щодо британського податку на цифрові послуги ще тривають.

Ще напередодні затвердження американських тарифів у Британії заявили, що все ще сподіваються, що будь-які тарифи, запроваджені Трампом, будуть незабаром скасовані, якщо обидві сторони зможуть узгодити контури нового економічного партнерства.

Як інформували, в уряді Сполученого Королівства підготували великий перелік американських товарів, які можуть опинитися під зустрічними митами після тарифів, запроваджених Трампом.

До списку увійшли дуже різні категорії товарів, від біноклів та бурбону до складових автомобілів та сирів, інших продуктів, пального, електромобілів – всього близько 8000. Це близько 27% всього британського імпорту зі США.

На початку квітня міністр торгівлі Великої Британії Джонатан Рейнольдс висловив упевненість у можливості знизити новий 10-відсотковий тариф, який запровадив Трамп на експорт з країни.