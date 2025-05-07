США и Великобритания достигли значительного прогресса в переговорах по заключению торгового соглашения.

Об этом пишет агентство Reuters, которое пообщалось с информированными собеседниками, передает "Европейская правда".

По словам британского чиновника, представители обеих стран провели "хорошие обсуждения" в онлайн-формате в выходные, а также во время личных встреч на этой неделе по широкому кругу вопросов, но пока еще рано говорить о точных сроках завершения переговоров.

"Мы видим зону достижения компромисса. На этой неделе дискуссии были продуктивными", – сказал он.

Другой собеседник назвал ситуацию "обнадеживающей, но еще изменчивой".

Представитель правительства Великобритании подтвердил, что переговоры по экономическому соглашению с США продолжаются, но отказался называть конкретные сроки.

"Мы продолжим придерживаться взвешенного и последовательного подхода к переговорам и стремимся достичь договоренностей, которые помогут уменьшить давление на британский бизнес и потребителей", – сказал он.

С американской стороны переговоры ведут представители Офиса торгового представителя США и Министерства торговли. Ожидается, что результатом переговоров станет снижение тарифных квот на сталь и автомобили. Обсуждение британского налога на цифровые услуги еще продолжаются.

Еще накануне утверждения американских тарифов в Британии заявили, что все еще надеются, что любые тарифы, введенные Трампом, будут вскоре отменены, если обе стороны смогут согласовать контуры нового экономического партнерства.

Как информировали, в правительстве Соединенного Королевства подготовили большой перечень американских товаров, которые могут оказаться под встречными пошлинами после тарифов, введенных Трампом.

В список вошли очень разные категории товаров, от биноклей и бурбона до составляющих автомобилей и сыров, других продуктов, топлива, электромобилей – всего около 8000. Это около 27% всего британского импорта из США.

В начале апреля министр торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс выразил уверенность в возможности снизить новый 10-процентный тариф, который ввел Трамп на экспорт из страны.