В Латвии прокомментировали отказ пропустить самолет Вучича в Москву

Решение закрыть латвийское небо для сербского лидера Александара Вучича приняло Министерство иностранных дел.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Это решение приняло Министерство иностранных дел. И это решение комментирует тот, кто его принимает", – так президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с закрытием латвийского неба для Вучича.

"Я тоже могу к этому присоединиться. У министра иностранных дел есть единое видение, как этот вопрос координируется во всех трех странах Балтии. И во всех странах Балтии есть единое видение, давать разрешение на полет или нет. Подробнее, думаю, коллега может рассказать", – прокомментировала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Как сообщило Deutsche Welle, латвийские власти объяснили запрет "политической чувствительностью цели полета". В свою очередь Литва отказала из-за "технической и дипломатической чувствительности".

Накануне сербские СМИ сообщили, что власти Литвы и Латвии якобы отказались дать разрешение на пролет самолета с сербским президентом Александаром Вучичем, который отправляется в Москву, через свое воздушное пространство.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо также пожаловался, что Польша и Литва отказались дать разрешение на пересечение их воздушного пространства для прибытия в Москву.

И Фицо, и Вучич ранее заявили о намерении присутствовать 9 мая в Москве на праздновании так называемого дня победы.

Сербский президент на днях был ненадолго госпитализирован из-за проблем со здоровьем, но о планах отменить визит в Россию не заявлял.