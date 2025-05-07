Суд в Кишиневе рассмотрит ходатайство лидера Альянса за объединение румын и кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона об отмене запрета на въезд в Молдову, рассмотрение состоится уже после второго тура выборов.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Стало известно, что рассмотрение ходатайства Симиона об отмене для него запрета на въезд в Молдову запланировано на 19 мая – уже после второго тура президентских выборов в Румынии, где Симион будет соревноваться с прозападным кандидатом Никушором Даном.

В мае 2015 года Симиона выдворили из Молдовы за "организацию действий, направленных против конституционного строя" с запретом въезда на пять лет. Однако тогда в апелляции решение отменили и уже через несколько месяцев Симион снова приехал в Кишинев и возглавлял шествие сторонников объединения с Румынией.

В октябре 2018 года Джордже Симиона снова выдворили из Молдовы с пятилетним запретом на въезд. В 2024 году запрет продлили еще на пять лет.

Ранее Симион заявил, что ожидает отмены такого запрета также со стороны Украины.

15 ноября 2024 года Джордже Симиону запретили въезд в Украину за системную антиукраинскую активность.

Напомним, ультраправый политик стал победителем первого тура президентских выборов в Румынии – он набрал 40,94% голосов, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

О Джордже Симионе "Европейская правда" рассказывала в статье: Замена на ультраправом фланге: что известно о новом фаворите на пост президента Румынии.