Орбан вслед за Фицо раскритиковал план ЕС по отказу от газа из России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан присоединился к словацкому коллеге Роберту Фицо, который раскритиковал дорожную карту Европейской комиссии по прекращению импорта российских энергоносителей.
Об этом Орбан написал в X, передает "Европейская правда".
При этом Орбан в очередной раз заявил, что венгерские семьи не будут финансировать вступление Украины в ЕС – хотя и непонятно, каким образом вопрос вступления Украины в ЕС связан с отказом от российского газа.
"Роберт Фицо прав. Предложение президента Урсулы фон дер Ляйен приведет к банкротству Европы и положит невыносимое бремя на семьи Центральной Европы. Мы не позволим Брюсселю заставить венгерские семьи платить за вступление Украины в ЕС!" – написал венгерский премьер.
❗️@RobertFicoSVK is right. President @vonderleyen’s proposal will bankrupt Europe and place an unbearable burden on Central European families. We will not allow Brussels to make Hungarian families pay the price for Ukraine’s EU accession!– Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 8, 2025
Фицо накануне заявил, что дорожная карта Европейской комиссии в ее текущем виде недопустима для правительства Словакии.
Во вторник, 6 мая, Еврокомиссия представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти.
Венгрия и Словакия – единственные страны ЕС, которые полагаются на трубопроводные российский газ и нефть как основной источник.
О том, как обрывала энергетические связи с РФ Польша, читайте в статье Курс на энергетическую независимость: как Польша отказалась от российского газа.