Орбан вслед за Фицо раскритиковал план ЕС по отказу от газа из России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан присоединился к словацкому коллеге Роберту Фицо, который раскритиковал дорожную карту Европейской комиссии по прекращению импорта российских энергоносителей.

Об этом Орбан написал в X, передает "Европейская правда".

При этом Орбан в очередной раз заявил, что венгерские семьи не будут финансировать вступление Украины в ЕС – хотя и непонятно, каким образом вопрос вступления Украины в ЕС связан с отказом от российского газа.

"Роберт Фицо прав. Предложение президента Урсулы фон дер Ляйен приведет к банкротству Европы и положит невыносимое бремя на семьи Центральной Европы. Мы не позволим Брюсселю заставить венгерские семьи платить за вступление Украины в ЕС!" – написал венгерский премьер.

❗️@RobertFicoSVK is right. President @vonderleyen’s proposal will bankrupt Europe and place an unbearable burden on Central European families. We will not allow Brussels to make Hungarian families pay the price for Ukraine’s EU accession!