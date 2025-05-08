Орбан вслед за Фицо раскритиковал план ЕС по отказу от газа из России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан присоединился к словацкому коллеге Роберту Фицо, который раскритиковал дорожную карту Европейской комиссии по прекращению импорта российских энергоносителей.

Об этом Орбан написал в X, передает "Европейская правда".

При этом Орбан в очередной раз заявил, что венгерские семьи не будут финансировать вступление Украины в ЕС – хотя и непонятно, каким образом вопрос вступления Украины в ЕС связан с отказом от российского газа.

"Роберт Фицо прав. Предложение президента Урсулы фон дер Ляйен приведет к банкротству Европы и положит невыносимое бремя на семьи Центральной Европы. Мы не позволим Брюсселю заставить венгерские семьи платить за вступление Украины в ЕС!" – написал венгерский премьер.

❗️@RobertFicoSVK is right. President @vonderleyen’s proposal will bankrupt Europe and place an unbearable burden on Central European families. We will not allow Brussels to make Hungarian families pay the price for Ukraine’s EU accession! – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 8, 2025

Фицо накануне заявил, что дорожная карта Европейской комиссии в ее текущем виде недопустима для правительства Словакии.

Во вторник, 6 мая, Еврокомиссия представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти.

Венгрия и Словакия – единственные страны ЕС, которые полагаются на трубопроводные российский газ и нефть как основной источник.

О том, как обрывала энергетические связи с РФ Польша, читайте в статье Курс на энергетическую независимость: как Польша отказалась от российского газа.