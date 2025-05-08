Румыния и Нидерланды создадут центр для обучения украинских техников F-16

Румыния и Нидерланды создадут совместный центр по обучению украинского технического персонала F-16.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов, передает "Европейская правда".

7 мая страны подписали меморандум о намерениях создать совместный центр во время визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса к своему румынскому коллеге Анджелу Тылвару.

Центр подготовки будет расположен на авиабазе "Фетешти", где находится Европейский центр подготовки пилотов F-16 (EFTC).

EFTC готовит как румынских, так и украинских пилотов. В частности, как напомнили в оборонном ведомстве, в конце прошлого года также было объявлено о намерении официально передать 18 нидерландских F-16, которые в настоящее время расположены на EFTC, в Румынию.

"Украинцы полностью используют F-16 для воздушной обороны. Ежедневно мы видим, как это необходимо. Нам нужны не только пилоты, но и хорошо подготовленный обслуживающий персонал. Вместе с Румынией мы делаем следующий важный шаг в этом направлении", – заявил Брекельманс.

3 мая Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине пакета услуг по обслуживанию истребителей F-16 и обучению на них на общую сумму около $310,5 млн.

А 4 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Чехия работают над созданием украинско-чешской школы F-16.