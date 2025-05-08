Ультраправый кандидат в президенты Румынии: украинцы "во многом" ведут себя как россияне

Лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, победивший в первом туре президентских выборов, пообещал в случае избрания "решить проблемы" в двусторонних отношениях с Украиной.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в комментарии Politico.

Симион повторил, что выступает против отправки Украине дополнительной военной помощи, "поскольку по вопросам обороны я буду консультироваться с американской стороной".

Он в то же время заверил, что осуждает агрессию России против Украины, но обратил внимание на проблемы в украинско-румынских отношениях.

"У нас есть свои проблемы с украинцами, потому что они во многом ведут себя как русские", – рассказал лидер AUR, приведя в качестве примера неуважение Украины к правам румынского меньшинства.

По его словам, "первое, что я должен сделать, – это решить эти проблемы с украинской стороной, потому что мы, румыны, много сделали для победы в войне (украинцев. – Ред.)".

Напомним, в ноябре 2024 года стало известно, что Симиону запретили въезд в Украину за системную антиукраинскую деятельность.

4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

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О Джордже Симионе "Европейская правда" рассказывала в статье: Замена на ультраправом фланге: что известно о новом фаворите на пост президента Румынии.