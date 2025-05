Выбрали нового Папу

Конклав 8 мая избрал нового Папу Римского – об этом сигнализирует белый дым, поднявшийся над Сикстинской капеллой в Ватикане.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Конклав, который собрался в среду в Ватикане, пришел к согласию по кандидатуре нового Папы на второй день голосования.

NOW – White smoke. A new Pope has been chosen. pic.twitter.com/s6U3tQTiTz