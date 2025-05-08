Выбрали нового Папу

Конклав 8 мая избрал нового Папу Римского – об этом сигнализирует белый дым, поднявшийся над Сикстинской капеллой в Ватикане.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Конклав, который собрался в среду в Ватикане, пришел к согласию по кандидатуре нового Папы на второй день голосования.

NOW – White smoke. A new Pope has been chosen. pic.twitter.com/s6U3tQTiTz – Disclose.tv (@disclosetv) May 8, 2025

После избрания нового Папы тот должен взять себе папское имя, а кардиналы присягают ему на верность. Далее его проводят в "Комнату слез", где он переодевается из красного кардинальского облачения в белую папскую сутану.

Имя нового главы католической церкви окончательно станет известно тогда, когда он выйдет на балкон базилики Святого Петра.

Среди фаворитов ранее называли итальянского кардинала Пьетро Паролина и филиппинского кардинала Луиса Антонио Тагле. Другие потенциальные кандидаты – Жан-Марк Авелин из Франции, Петер Эрдо из Венгрии, Роберт Превост из США и Пьербаттиста Пиццабалла из Италии.

Дата конклава, который начался 7 мая, была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон Папы Франциска 26 апреля.

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