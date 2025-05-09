Вучич рассказал о "братской встрече" с Фицо в Москве

Президент Сербии Александар Вучич встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве в четверг вечером.

О встрече Вучич рассказал в своем Instagram, сообщает "Европейская правда".

Оба лидера прибыли в столицу России на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

По случаю встречи с Фицо сербский президент написал: "Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки, братья навсегда!". Он также опубликовал видео, на котором он пожимает руку Фицо.

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По данным RTS, в четверг вечером Владимир Путин принял на ужине лидеров, прибывших на празднование 9 мая в Москву.

Вучич рассказал после ужина, что имел много "сердечных встреч" с лидерами, с которыми не имеет возможности часто общаться.

Он сообщил, что в пятницу его ждут важнейшие встречи – с Путиным, а также с китайским президентом Си Цзиньпином. Разговор с Путиным будет касаться, в частности, российского газа.

На торжественном ужине также присутствовал президент Республики Сербской Милорад Додик.

Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.

Фицо прибыл в Москву вечером 8 мая после того, как страны Балтии запретили его самолету пересекать их воздушное пространство.