Премьер Нидерландов предполагает, что РФ через несколько лет может начать войну в Северной Европе

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф видит риски, что Россия через несколько лет может начать войну против стран Северной Европы и к этому сценарию стоит готовиться.

Как сообщает NOS, об этом он сказал в общении со СМИ перед встречей лидеров инициативы "Объединенный экспедиционный корпус", которая пройдет 9 мая в Осло.

Схоф прокомментировал сообщения в СМИ о растущей активности России недалеко от финской границы, где, в частности, начали строить новые железнодорожные линии.

"За несколько лет Россия может нарастить достаточные возможности для того, чтобы потенциально начать еще одну войну, и это запросто может быть война на Европейском континенте", – сказал он.

Премьер отметил, что "не хочет запугивать людей" и уверенности относительно такого сценария нет, но нужно понимать, что это не исключено.

Он отметил, что Нидерланды с другими европейскими союзниками должны серьезно работать над тем, чтобы предотвратить это.

Напомним, недавно страны Балтии и Финляндия анонсировали или уже осуществили выход из конвенции о запрете противопехотных мин.

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