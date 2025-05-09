Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа прекратить торговую войну и отменить введенные пошлины.

Его слова цитирует Politico, передает "Европейская правда".

В пятницу, 9 мая, во время своего первого визита в Брюссель в должности канцлера Германии, Мерц заявил, что сказал Трампу, что "эскалация этого таможенного конфликта – не лучшая идея".

"Лучшим решением было бы "свести к нулю" все и для всех. По крайней мере в краткосрочной перспективе, я надеюсь, мы сможем сделать шаги к снижению действующих пошлин", – отметил немецкий канцлер.

Также он выразил надежду, что в долгосрочной перспективе ЕС и США удастся договориться о торговом соглашении.

Он подчеркнул, что ЕС и США должны стремиться к взаимному соглашению типа "ноль за ноль", о чем Еврокомиссия уже высказывалась относительно промышленных товаров.

Кроме того, Мерц считает, что кроме снижения пошлин, ЕС должен предложить "более широкое признание технических стандартов", что позволит существенно расширить доступ к рынкам. Примером он назвал автомобильные регулирования.

Отметим, вечером 8 мая Мерц провел первый телефонный разговор с президентом США, в котором они договорились "быстро решить торговые споры", а также согласились в том, что войну в Украине нужно закончить как можно быстрее и что Россия должна согласиться на прекращение огня, чтобы "создать пространство для переговоров".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила Трампа в Вашингтоне – но только после того, как будет подготовлен "конкретный" торговый пакет для переговоров между Европой и Соединенными Штатами.