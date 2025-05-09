Стала відома дата офіційного початку понтифікату нового Папи Римського

Офіційна інавгураційна меса Папи Лева XIV з нагоди початку його понтифікату відбудеться на площі Святого Петра в неділю 18 травня.

Про це повідомляє Vatican News, пише "Європейська правда".

"Святу Месу з нагоди початку понтифікату Папа Лев XIV відслужить у неділю, 18 травня, на площі Святого Петра у Ватикані", – йдеться у програмі заходів, яку в п’ятницю, 9 травня 2025 р., поширила Префектура Папського дому.

А в середу після цього, 21 травня, Папа проведе свою першу загальну аудієнцію.

69-річний Роберт Прево був обраний конклавом на другий день. Він був призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році. Він очолював управління Святого Престолу, відповідальне за відбір єпископів по всьому світу.

До карʼєри у Ватикані Прево вів тривалу місіонерська діяльність у Перу, де служив єпископом північного міста Чіклайо, а також очолював ордер Святого Августина.

Новий Папа Римський вважається прихильником поміркованих поглядів у католицькій церкві і, ймовірно, збереже спадщину покійного Франциска.

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