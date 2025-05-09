Стала известна дата официального начала понтификата нового Папы Римского

Официальная инаугурационная месса Папы Льва XIV по случаю начала его понтификата состоится на площади Святого Петра в воскресенье 18 мая.

Об этом сообщает Vatican News, пишет "Европейская правда".

"Святую Мессу по случаю начала понтификата Папа Лев XIV отслужит в воскресенье, 18 мая, на площади Святого Петра в Ватикане", – говорится в программе мероприятий, которую в пятницу, 9 мая 2025 г., распространила Префектура Папского дома.

А в среду после этого, 21 мая, Папа проведет свою первую общую аудиенцию.

69-летний Роберт Прево был избран конклавом на второй день. Он был назначен кардиналом покойным Папой Римским Франциском в 2023 году. Он возглавлял управление Святого Престола, ответственное за отбор епископов по всему миру.

До карьеры в Ватикане Прево вел длительную миссионерскую деятельность в Перу, где служил епископом северного города Чиклайо, а также возглавлял ордер Святого Августина.

Новый Папа Римский считается сторонником умеренных взглядов в католической церкви и, вероятно, сохранит наследие покойного Франциска.

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