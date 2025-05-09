Прем'єрка Данії відреагувала на повідомлення про збір США розвідданих щодо Гренландії

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що "не можна шпигувати проти союзника", після повідомлень про те, що США посилили збір розвідданих про Гренландію.

Про це вона сказала в інтерв’ю AP, передає "Європейська правда".

Фредеріксен прокоментувала ситуацію наступного дня після того, як Данія викликала старшого американського дипломата в країні для пояснень після того, як газета Wall Street Journal опублікувала матеріал, в якому йшлося про те, що кілька посадовців під керівництвом директора національної розвідки США дали розпорядження розвідникам зібрати більше інформації про Гренландію.

Вона назвала повідомлення в міжнародній газеті "чутками".

"Співпраця в питаннях оборони, стримування та безпеки в північній частині Європи стає дедалі важливішою. Звісно, не можна шпигувати проти союзника", – заявила прем’єрка Данії.

Адміністрація американського президента Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії.

Нещодавно Трамп не виключив можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією. У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

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