Премьер Дании отреагировала на сообщение о сборе США разведданных по Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что "нельзя шпионить против союзника", после сообщений о том, что США усилили сбор разведданных о Гренландии.

Об этом она сказала в интервью AP, передает "Европейская правда".

Фредериксен прокомментировала ситуацию на следующий день после того, как Дания вызвала старшего американского дипломата в стране для объяснений после того, как газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось, что несколько чиновников под руководством директора национальной разведки США дали распоряжение разведчикам собрать больше информации о Гренландии.

Она назвала сообщение в международной газете "слухами".

"Сотрудничество в вопросах обороны, сдерживания и безопасности в северной части Европы становится все более важным. Конечно, нельзя шпионить против союзника", – заявила премьер-министр Дании.

Администрация американского президента Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии.

Недавно Трамп не исключил возможность использования военной силы для установления контроля над Гренландией. В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

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