Бельгия продвигает идею коалиции стран для сохранения росактивов замороженными

Не имея никаких гарантий, что санкции ЕС будут продлены этим летом, новый министр иностранных дел Бельгии заявляет, что его страна готова помочь в создании международной коалиции для сохранения российских активов в замороженном состоянии.

Об этом министр Максим Прево сказал в интервью Euractiv, передает "Европейская правда".

Бельгийский клиринговый центр Euroclear держит львиную долю российских активов в Европе, находящихся под санкциями – по оценкам, более 180 миллиардов евро в государственных и частных активах – которые ЕС заморозил после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Однако эти санкции должны быть продлены до конца июля, и дипломаты ЕС говорят, что ожидают, что Венгрия попытается саботировать эти меры, воздержавшись от голосования – необходимого для единодушия среди 27 стран ЕС.

"В этом случае нам абсолютно необходимо иметь альтернативы для сохранения активов замороженными. Это может быть новая международная рамочная инициатива, которая заставит эти активы оставаться в Euroclear, или другая альтернатива – национальная инициатива бельгийского парламента", – заявил Прево.

По его словам, Бельгия не сможет действовать в одиночку.

"Нам абсолютно необходимо объединить риски. Нам абсолютно необходим взаимный подход. Учитывая риск как с юридической, так и с финансовой точки зрения, абсолютно важно иметь "коалицию желающих" – на этот раз в отношении российских активов", – заявил министр.

"Время уходит, поэтому очень важно иметь четкий процесс, определенный в ближайшие недели, до момента, когда мы должны принять решение по 17-му пакету санкций", – отметил он.

По его словам, бельгийские эксперты работают над тем, чтобы проанализировать различные возможности и найти надежное решение.

"Бельгия категорически не хочет оставаться в одиночестве и брать на себя весь риск преследования России в различных судах, имея лишь сентиментальную поддержку со стороны стран-членов ЕС. Нет, нам нужны сильные, письменные обязательства от других стран – возможно, не только стран ЕС, но, возможно, также при поддержке Великобритании, Канады и других", – заявил он.

Как сообщалось, бельгийская финансовая компания Euroclear планирует конфисковать и перераспределить около 3 миллиардов евро замороженных российских средств после того, как Москва захватила деньги инвесторов в России.

Стоит отметить, что в ЕС длительное время ведутся дискуссии о конфискации замороженных активов РФ и передаче их Украине.

Однако крупные страны, такие как Франция, Германия, Италия, Испания, выступают против, поскольку опасаются, что, конфисковав средства, ЕС отпугнет международных инвесторов и потеряет свое самое большое преимущество в мирных переговорах.