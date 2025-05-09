Генсек Ради Європи виступив із заявою про Спецтрибунал щодо агресії РФ

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прокоментував політичну підтримку Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це пише "Європейська правда", яка має у розпорядженні текст його промови.

9 травня міністри закордонних справ держав Європи зібрались у Львові та привітали завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України в рамках Ради Європи.

"Сьогоднішня подія у Львові демонструє нашу єдність і рішучість забезпечити справедливий та тривалий мир для України", – прокоментував це Берсе.

Він звернув увагу на те, що Україна є частиною європейської родини та залишається ключовим пріоритетом Ради Європи.

"Ми вже розробили план дій щодо стійкості, відновлення та відбудови. Ми створили повноцінно функціонуючий Реєстр збитків для України. Європейський суд з прав людини розглядає тисячі справ про ймовірні порушення прав людини внаслідок агресії Росії. І ми взялися за тяжку ситуацію з українськими дітьми як за свою власну та зробили це своєю справою", – сказав він.

Берсе наголосив, що зараз ЄС створює основу для Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Це момент, коли держави мають виконати політичну волю, яку вони продемонстрували сьогодні. Правосуддя також потребує ресурсів. Фінансування має бути забезпечено, а необхідна підтримка надана для функціонування майбутнього трибуналу", – додав генеральний секретар Ради Європи.

Як розповідала "Європейська правда", є розрахунок, що трибунал зможе почати роботу наступного року.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається на рішення трибуналу щодо агресії у 2026 році.

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