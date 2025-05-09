Генсек Совета Европы выступил с заявлением о Спецтрибунале по агрессии РФ

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прокомментировал политическую поддержку Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом пишет "Европейская правда", которая располагает текстом его речи.

9 мая министры иностранных дел государств Европы собрались во Львове и приветствовали завершение технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины в рамках Совета Европы.

"Сегодняшнее событие во Львове демонстрирует наше единство и решимость обеспечить справедливый и длительный мир для Украины", – прокомментировал это Берсе.

Он обратил внимание на то, что Украина является частью европейской семьи и остается ключевым приоритетом Совета Европы.

"Мы уже разработали план действий по устойчивости, восстановлению и восстановлению. Мы создали полноценно функционирующий Реестр ущерба для Украины. Европейский суд по правам человека рассматривает тысячи дел о возможных нарушениях прав человека в результате агрессии России. И мы взялись за тяжелую ситуацию с украинскими детьми как за свою собственную и сделали это своим делом", – сказал он.

Берсе подчеркнул, что сейчас ЕС создает основу для Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

"Это момент, когда государства должны выполнить политическую волю, которую они продемонстрировали сегодня. Правосудие также требует ресурсов. Финансирование должно быть обеспечено, а необходимая поддержка предоставлена для функционирования будущего трибунала", – добавил генеральный секретарь Совета Европы.

Как рассказывала "Европейская правда", есть расчет, что трибунал сможет начать работу в следующем году.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас надеется на решение трибунала по агрессии в 2026 году.

Читайте детали: Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге.