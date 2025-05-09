В Польше подали жалобу на евродепутата-украинофоба, который сжег флаг ЕС

После того как во вторник евродепутат, кандидат в президенты Польши Гжегож Браун сжег флаг Европейского Союза перед крестом-памятником, посвященным жертвам подавления забастовки на шахте "Вуек" во время военного положения в Катовице, в прокуратуру поступила жалоба.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF FM.

Силезское воеводское управление сообщило, что сообщение в отношении Гжегожа Брауна, поданное воеводой в Окружную прокуратуру Катовице-Запада, касается правонарушения, связанного с оскорблением места национальной памяти, правонарушения, связанного с нарушением общественного порядка в музейной зоне, а также правонарушения, связанного с использованием легковоспламеняющихся веществ в месте, не предназначенном для этой цели.

Во вторник Гжегож Браун вместе с депутатом Романом Фрицем вошли в помещение Министерства промышленности в Катовице. Они заявили, что сделали это в рамках "парламентского вмешательства".

Гжегож Браун снял вывешенный там флаг ЕС, растоптал его и забрал с собой.

Он подъехал к шахте, где выступил на пресс-конференции на тему: "Сколько будет стоить закрытие шахт". Он поджег флаг перед крестом-памятником, посвященным жертвам подавления забастовки.

Роберт Цюпа, директор Силезского центра свободы и солидарности, который хранит память об убитых шахтерах, в интервью PAP оценил поведение политика как "скандальное".

Протест на шахте в Катовице начался после введения военного положения. В результате подавления протеста силами полиции и армии 16 декабря 1981 года погибли Юзеф Чекальский, Кшиштоф Гиза, Рышард Гзик, Богуслав Копчак, Зенон Зайонц, Збигнев Вилк, Анджей Пелка, Ян Стависинский и Йоахим Гнида.

Двадцать три шахтера получили огнестрельные ранения, многие из них получили легкие травмы. Частью памятника-креста перед ним является постамент, размещенный с правой стороны памятника, на котором размещены урны с землей с могил шахтеров – жертв пацификации.

В среду Управление муниципальной полиции в Катовице сообщило, что завершило сбор доказательств и документации и подготовило запрос в Главное управление полиции о правовой помощи в деле о снятии неприкосновенности с Гжегожа Брауна.

Во вторник Европейский парламент снял иммунитет с Гжегожа Брауна по нескольким расследованиям, в том числе по гашению ханукальных свечей в польском парламенте. Снятие иммунитета открыло путь польским властям к судебному преследованию политика.

Польская полиция также занимается делом о снятии украинского флага со здания городского совета в Белой Подляской во время митинга Брауна.