КС Румунії затвердив перемогу ультраправого Сіміона в першому турі виборів президента
Румунський Конституційний суд 9 травня одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.
Про це йдеться в повідомленні суду, пише "Європейська правда".
На засіданні в пʼятницю судді Конституційного суду Румунії затвердили перемогу Сіміона в першому турі президентських виборів.
Вони також відхилили скаргу на результати голосування, подану одним з кандидатів – Себастьяном Попеску від "Нової Румунії", за якого проголосували менше 0,3% виборців.
Нагадаємо, 4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.
Другий тур виборів відбудеться 18 травня.
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