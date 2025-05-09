КС Румунії затвердив перемогу ультраправого Сіміона в першому турі виборів президента

Румунський Конституційний суд 9 травня одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

Про це йдеться в повідомленні суду, пише "Європейська правда".

На засіданні в пʼятницю судді Конституційного суду Румунії затвердили перемогу Сіміона в першому турі президентських виборів.

Вони також відхилили скаргу на результати голосування, подану одним з кандидатів – Себастьяном Попеску від "Нової Румунії", за якого проголосували менше 0,3% виборців.

Нагадаємо, 4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Другий тур виборів відбудеться 18 травня.

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