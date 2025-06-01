У Польщі обирають президента у другому турі

У Польщі з 7:00 (8:00 за Києвом) розпочався другий тур президентських виборів, результати якого можуть визначити політичний курс країни на найближчі роки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Другий тур виборів президента Польщі відбувається після того, як жоден з 13 кандидатів у першому турі 18 травня не здобув більше половини чинних голосів.

До другого туру пройшли два кандидати з найкращими результатами, а саме мер Варшави від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, який набрав 31,36% голосів, і директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує "Право і справедливість", з 29,54%.

Президентом Польщі стає той з кандидатів, який здобуде більше голосів у другому турі.

Право голосу в другому турі виборів мають майже 29 мільйонів поляків, а голосування в Польщі триває з 7.00 до 21.00 (8:00 до 22:00 за Києвом). Також понад 700 тисяч поляків можуть віддати голоси за кордоном.

За даними одного з останніх опитувань перед другим туром, кандидат від партії влади Рафал Тшасковський і підтримуваний опозицією Кароль Навроцький мають майже рівні шанси у другому турі, а явка виборців може бути найвищою з 1989 року.

Детальніше про вибори у Польщі – у відеоблозі Президент Польщі проти України у НАТО? Чому антиукраїнський Кароль Навроцький може виграти вибори,

а також у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі