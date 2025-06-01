В Польше выбирают президента во втором туре

В Польше с 7:00 (8:00 по Киеву) начался второй тур президентских выборов, результаты которого могут определить политический курс страны на ближайшие годы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Второй тур выборов президента Польши проходит после того, как ни один из 13 кандидатов в первом туре 18 мая не набрал более половины действующих голосов.

Во второй тур прошли два кандидата с лучшими результатами, а именно мэр Варшавы от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, набравший 31,36% голосов, и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает "Право и справедливость", с 29,54%.

Президентом Польши становится тот из кандидатов, который наберет больше голосов во втором туре.

Право голоса во втором туре выборов имеют почти 29 миллионов поляков, а голосование в Польше продолжается с 7.00 до 21.00 (8:00 до 22:00 по Киеву). Также более 700 тысяч поляков могут отдать голоса за рубежом.

По данным одного из последних опросов перед вторым туром, кандидат от партии власти Рафал Тшасковский и поддерживаемый оппозицией Кароль Навроцкий имеют почти равные шансы во втором туре, а явка избирателей может быть самой высокой с 1989 года.

Подробнее о выборах в Польше – в видеоблоге Президент Польши против Украины в НАТО? Почему антиукраинский Кароль Навроцкий может выиграть выборы,

а также в статье "Меньшее зло" не только для Украины: кто и благодаря чему станет новым президентом Польши