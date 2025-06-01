Аудитори вказали на марнотратство Міноборони Німеччини

Федеральна рахункова палата Німеччини виявила порушень на мільйони євро у витратах Міністерства оборони на чолі з Борисом Пісторіусом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

У звіті німецькі аудитори навели випадки, коли Міністерство оборони на чолі з Борісом Пісторіусом витрачає мільйони євро на проєкти, не маючи чіткого уявлення про те, чи вони взагалі потрібні і чи будуть ефективними.

"Опубліковані приклади варіюються від невдалих проєктів із закупівель та цифровізації, управлінських помилок до зайвих витрат у мільйони на невикористані ліцензії на програмне забезпечення", – ідеться у звіті.

Федеральна рахункова палата, серед іншого, критично оцінила співвідношення "кабінетними солдатами" і військовими.

"Щоб скерувати Бундесвер на оборону країни і альянсу, необхідно реорганізувати кадровий склад: відійти від нинішньої надмірної концентрації на керівництві і перейти до більшої "військової частини", – вказують аудитори.

Вони нагадали, що ще у 2017 році було визначено "достатній штат" Міноборони Німеччини у близько 2500 посад, хоча станом на зараз їх налічується майже 3000 – приблизно стільки ж, скільки у 2012-му.

Федеральна рахункова палата Німеччини радить Міноборони терміново реорганізувати процедури розпоряджання великими коштами.

Попередній проєкт бюджету німецького Міністерства оборони на 2025 рік передбачає видатки в розмірі 53,3 млрд євро, не враховуючи ще 22 млрд євро, які мають бути додані зі спеціального фонду.

При цьому Пісторіус підтримує поступове збільшення цих видатків, аби вони досягли запланованої цілі НАТО у 5% ВВП.

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