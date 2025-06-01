Аудиторы указали на расточительство Минобороны Германии

Федеральная счетная палата Германии выявила нарушений на миллионы евро в расходах Министерства обороны во главе с Борисом Писториусом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

В отчете немецкие аудиторы привели случаи, когда Министерство обороны во главе с Борисом Писториусом тратит миллионы евро на проекты, не имея четкого представления о том, нужны ли они вообще и будут ли эффективными.

"Опубликованные примеры варьируются от неудачных проектов по закупкам и цифровизации, управленческих ошибок до лишних расходов в миллионы на неиспользованные лицензии на программное обеспечение", – говорится в отчете.

Федеральная счетная палата, среди прочего, критически оценила соотношение "кабинетных солдат" и военных.

"Чтобы направить Бундесвер на оборону страны и альянса, необходимо реорганизовать кадровый состав: отойти от нынешней чрезмерной концентрации на руководстве и перейти к большей "военной части", – указывают аудиторы.

Они напомнили, что еще в 2017 году был определен "достаточный штат" Минобороны Германии в около 2500 должностей, хотя на данный момент их насчитывается почти 3000 – примерно столько же, сколько в 2012-м.

Федеральная счетная палата Германии советует Минобороны срочно реорганизовать процедуры распоряжения крупными средствами.

Предварительный проект бюджета немецкого Министерства обороны на 2025 год предусматривает расходы в размере 53,3 млрд евро, не учитывая еще 22 млрд евро, которые должны быть добавлены из специального фонда.

При этом Писториус поддерживает постепенное увеличение этих расходов, чтобы они достигли запланированной цели НАТО в 5% ВВП.

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