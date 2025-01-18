Міністр оборони Німеччини хоче збільшити витрати на оборону щонайменше на 30 млрд євро

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав збільшити витрати на оборону щонайменше на 30 мільярдів євро у середньостроковій перспективі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

З огляду на загрозу з боку Росії та нові вимоги НАТО від майбутнього президента США Дональда Трампа, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до середньострокового збільшення оборонних витрат щонайменше на 30 мільярдів євро.

"Якщо не буде спеціального фонду, то з 2028 року нам знадобиться щонайменше 85 мільярдів євро. Це на 30 мільярдів більше, ніж сьогодні", – заявив політик СДПН.

Реклама:

На минулий рік Німеччина запланувала витрати на оборону в розмірі близько 52 мільярдів євро – плюс гроші зі спеціального фонду для модернізації Бундесверу. У підсумку це становить близько двох відсотків валового внутрішнього продукту.

Міністр оборони пояснив, що краще говорити про тривідсоткову частку витрат на оборону та озброєння у ВВП. "При трьох відсотках ми говоримо про трохи більше 120 мільярдів євро, виходячи з сьогоднішнього ВВП", – сказав Пісторіус. Але Німеччина ще дуже далека від цього.

Пісторіус також закликав до довгострокових гарантій фінансування, навіть після виборів. "Нам потрібно планувати набагато більше, ніж ми робили до цього часу, за межами законодавчих періодів. Зокрема, нам потрібна дорожня карта на наступні десять років", – сказав міністр.

"Ми повинні запитати себе з самого початку: де ми будемо через десять років з огляду на ситуацію загрози? Що буде потрібно з точки зору сучасних технологій, штучного інтелекту, безпілотників та інших безпілотних систем озброєння?

Тоді швидко з'ясується, що до середини 30-х років, при сьогоднішньому рівні цін, нам доведеться витратити від 130 до 150 мільярдів євро тільки на інвестиції в озброєння і оборону", – сказав Пісторіус.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзникам час думати про вищі за 2% ВВП витрати на оборону незалежно від "фактора Трампа".

А новообраний американський президент Дональд Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув вимоги Трампа, щоб Німеччина та інші союзники по НАТО збільшили витрати на оборону щонайменше до 5% від ВВП.