В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после протеста из-за дела об изнасиловании

В Северной Ирландии вспыхнули массовые беспорядки после протеста, вызванного делом о возможном сексуальном насилии.

Об этом со ссылкой на заявление местной полиции пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Вечером 9 июня в городе Баллимина, что в Северной Ирландии, вспыхнули массовые беспорядки после протеста, вызванного резонансным делом о возможном сексуальном насилии.

Как сообщила местная полиция, в центре города были зафиксированы нарушения общественного порядка, в ходе которых в правоохранителей бросали различные предметы, а также были повреждены несколько зданий.

В соцсетях появились видеозаписи, на которых видны вспышки огня вблизи жилых домов и присутствие полиции на месте событий. На одном из видео зафиксировано, как мужчина в маске бросает предмет в сторону полицейских фургонов на глазах у толпы.

Глава полиции Сью Стин призвала общество к спокойствию и ответственному поведению.

"Мы призываем всех сохранять спокойствие и вести себя ответственно", – говорится в ее заявлении.

