В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после протеста из-за дела об изнасиловании

В Северной Ирландии вспыхнули массовые беспорядки после протеста, вызванного делом о возможном сексуальном насилии.

Об этом со ссылкой на заявление местной полиции пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Вечером 9 июня в городе Баллимина, что в Северной Ирландии, вспыхнули массовые беспорядки после протеста, вызванного резонансным делом о возможном сексуальном насилии.

This is how they do it Northern Ireland style. Reacting to their children being raped by foreign Nationals in #Ballymena, #NorthernIreland ☘️✋🏼👑🇬🇧✝️ pic.twitter.com/FKkYJU9Us6 – (PUREBLOOD) 🎗🇬🇧🇮🇱 (@Cairnlodge1) June 9, 2025

Как сообщила местная полиция, в центре города были зафиксированы нарушения общественного порядка, в ходе которых в правоохранителей бросали различные предметы, а также были повреждены несколько зданий.

В соцсетях появились видеозаписи, на которых видны вспышки огня вблизи жилых домов и присутствие полиции на месте событий. На одном из видео зафиксировано, как мужчина в маске бросает предмет в сторону полицейских фургонов на глазах у толпы.

Глава полиции Сью Стин призвала общество к спокойствию и ответственному поведению.

"Мы призываем всех сохранять спокойствие и вести себя ответственно", – говорится в ее заявлении.

🚨ATTEMPTED RAPE BY A MIGRANT IN BALLYMENA, NORTHERN IRELAND



This is going to get very ugly if the government don’t act.



And they won’t.



They will let you be angry so they can point their fingers at you and say YOU are the problem.



We need deportations yesterday.



People have… pic.twitter.com/yLYV6MYQjB – Scott Lewis (@WarriorSpeech28) June 9, 2025

Отмечается, что протест возник в ответ на дело двух подростков, которые в тот же день предстали перед судом в городе Колрейн. Их обвиняют в сексуальном насилии над девочкой-подростком, которое, по данным следствия, произошло в субботу вечером в Баллимине.

По информации местных СМИ, обвиняемые являются гражданами Румынии и давали показания через переводчика. Из-за возраста их личности не разглашаются. В воскресенье полиция сообщила, что обоих обвиняют в покушении на изнасилование.

Ситуация вызвала значительную общественную напряженность, переросшую в массовые беспорядки, полиция продолжает расследование инцидента сексуального насилия и событий, произошедших после протеста.

Ballymena



What looks to be thousands of locals out protesting the two rapes in as many weeks by foreigners.



pic.twitter.com/kPO1XLsX1Y – Real News Éire (@real_eire) June 9, 2025

В начале июня суд в Лондоне оштрафовал 50-летнего Хамита Коскуна, который ранее в этом году сжег Коран у турецкого консульства.

Осужденный назвал приговор "посягательством на свободу слова, которое отпугнет других от осуществления своих демократических прав".

Волна акций по сожжению Корана прошла в нескольких европейских странах в 2023 году. Их организаторы заявляли, что таким образом выступают против радикальных исламистских движений.

После возмущения со стороны мусульманских государств, в частности Турции, некоторые государства, в том числе Дания, криминализировали сожжение религиозных книг.