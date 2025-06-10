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В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после протеста из-за дела об изнасиловании

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Новости — Вторник, 10 июня 2025, 09:39 — Уляна Кричковская

В Северной Ирландии вспыхнули массовые беспорядки после протеста, вызванного делом о возможном сексуальном насилии.

Об этом со ссылкой на заявление местной полиции пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Вечером 9 июня в городе Баллимина, что в Северной Ирландии, вспыхнули массовые беспорядки после протеста, вызванного резонансным делом о возможном сексуальном насилии. 

Как сообщила местная полиция, в центре города были зафиксированы нарушения общественного порядка, в ходе которых в правоохранителей бросали различные предметы, а также были повреждены несколько зданий.

В соцсетях появились видеозаписи, на которых видны вспышки огня вблизи жилых домов и присутствие полиции на месте событий. На одном из видео зафиксировано, как мужчина в маске бросает предмет в сторону полицейских фургонов на глазах у толпы.

Глава полиции Сью Стин призвала общество к спокойствию и ответственному поведению.

"Мы призываем всех сохранять спокойствие и вести себя ответственно", – говорится в ее заявлении.

Отмечается, что протест возник в ответ на дело двух подростков, которые в тот же день предстали перед судом в городе Колрейн. Их обвиняют в сексуальном насилии над девочкой-подростком, которое, по данным следствия, произошло в субботу вечером в Баллимине.

По информации местных СМИ, обвиняемые являются гражданами Румынии и давали показания через переводчика. Из-за возраста их личности не разглашаются. В воскресенье полиция сообщила, что обоих обвиняют в покушении на изнасилование.

Ситуация вызвала значительную общественную напряженность, переросшую в массовые беспорядки, полиция продолжает расследование инцидента сексуального насилия и событий, произошедших после протеста.

В начале июня суд в Лондоне оштрафовал 50-летнего Хамита Коскуна, который ранее в этом году сжег Коран у турецкого консульства.

Осужденный назвал приговор "посягательством на свободу слова, которое отпугнет других от осуществления своих демократических прав".

Волна акций по сожжению Корана прошла в нескольких европейских странах в 2023 году. Их организаторы заявляли, что таким образом выступают против радикальных исламистских движений.

После возмущения со стороны мусульманских государств, в частности Турции, некоторые государства, в том числе Дания, криминализировали сожжение религиозных книг.

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